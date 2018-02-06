В Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием антициклона с центром на севере Урала. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха при прояснениях -22-28°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -12-17°, при прояснениях -22-27° в течение суток. Гололедица.