В Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием западной периферии циклонов, смещающихся с юга Карелии и района Финского залива в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается местами снег.

Завтра, 18 января, в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, изморозь. Ветер северо-восточный слабый, на востоке области умеренный. Температура воздуха -8-13°, при прояснениях -18-23° в течение суток. Гололедица.