В Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет область пониженного атмосферного давления. В нашем регионе ожидается преимущественно облачная, снежная погода, температура воздуха в пределах климатических норм.

Завтра, 21 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, позёмок. Температура воздуха -8-13°, при прояснениях -18-23° в течение суток. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области - зимний режим. По данным наблюдений на 20 февраля толщина льда на реках и водоёмах равна 30-65 см. Прирост толщины льда за декаду составил от 0 до 10 см. На большинстве водных объектах толщина льда на 1-20 см меньше нормы, на реках Чудзъйок, Варзуга и Ёна - на 5 см больше нормы. По сравнению с прошлым годом: ±15 см. Высота снежного покрова на льду составляет от 16 до 50 см.