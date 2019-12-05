Мурманская область. Арктика05.12.19 18:02
В Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода
Как сообщает Мурманское УГМС, в начале декабря Кольский полуостров оказался под влиянием циклонической деятельности и активных атмосферных фронтов. За период 1-4 декабря и ночь 5 декабря на западе Мурманской области выпало от 47 до 103% месячной нормы осадков, в Мурманске 60% месячной нормы осадков. В нашем регионе выпадение снега и мокрого снега различной интенсивности продолжится.
Завтра, 6 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -12° в течение суток. Гололедица.
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Последние комментарии
Константин Соколов
05.12.19 14:35
Нисколько не считаю Древетняка и Шамрая идеальными руководителями института. Но сводить проблему низких зарплат научных работников в ПИНРО только к результатам их деятельности и только в распределении
Любознательный
05.12.19 12:01
А кто автор материала?
васек трубачев
05.12.19 11:49
Переврано очень и очень много. - средства на повышение оплаты научным сотрудникам перечисляются из Москвы, а не изыскиваются в ПИНРО самостоятельно (их для этого просто нет). Их стали перечислять из
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