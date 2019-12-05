В Мурманской области установилась прекрасная зимняя погода

Как сообщает Мурманское УГМС, в начале декабря Кольский полуостров оказался под влиянием циклонической деятельности и активных атмосферных фронтов. За период 1-4 декабря и ночь 5 декабря на западе Мурманской области выпало от 47 до 103% месячной нормы осадков, в Мурманске 60% месячной нормы осадков. В нашем регионе выпадение снега и мокрого снега различной интенсивности продолжится.

Завтра, 6 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный умеренный. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях до -12° в течение суток. Гололедица.