В Мурманской области установилась тёплая погода

Как сообщает Мурманское УГМС, С 28 августа на Кольском полуострове установилась тёплая погода. В дневные часы воздух прогревался до +20+24°, среднесуточная температура воздуха в эти дни была на 3-5° выше климатической нормы. Исключение составил крайний юг области из-за преобладания ветра с акватории Белого моря. В ближайшие сутки в нашем регионе сохранится тёплая погода, в дальнейшем температура воздуха будет постепенно понижаться.

Завтра, 3 сентября, будет переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами кратковременные дожди. Ветер южный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +15+20°.