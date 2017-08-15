В Мурманской области установилась тёплая погода с дождями

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни, 16-18 августа, на погоду Кольского полуострова будут оказывать влияние две барические системы – серия циклонов, смещающихся с районов Норвежского моря в Баренцево, и антициклон на севере европейской части России. В этот период в нашем регионе ожидается тёплая погода, местами пройдут дожди.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +14+19°.