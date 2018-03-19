В Мурманской области установку водонагревателя системы горячего водоснабжения включили в капитальный ремонт

Механизм замены водонагревателей в многоквартирных домах обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«5 марта было принято постановление правительства Мурманской области, которым перечень работ, которые могут выполняться при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах за счёт взносов собственников, дополнен новым видом работ – установкой водонагревателя системы горячего водоснабжения, а также утвержден размер предельной стоимости таких работ», - напомнила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

По информации министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского, предельная стоимость работ по установке одного водонагревателя составляет 947 тысяч рублей.

Существует несколько вариантов замены бойлеров, отметил министр. Первый – это включение дома органами местного самоуправления в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Также, по словам Владимира Гноевского, существует механизм выполнения работ без прямого использования средств фонда капитального ремонта. Когда собственники на общем собрании принимают решение о необходимости замены бойлера с привлечением средств управляющей организации. Управляющая организация, согласовывает с фондом капитального ремонта перечень и стоимость работ.

«В результате собственники возмещают стоимость нового оборудования и работ по его монтажу управляющей организации, а фонд капитального ремонта приостанавливает выставление им счетов на оплату взносов», – подчеркнул Владимир Гноевский.

Губернатор Марина Ковтун дала поручение органам местного самоуправления в месячный срок провести ревизию муниципальных краткосрочных планов капремонта общего имущества домов на предмет необходимости включения туда работ по замене и установке бойлеров.