В Мурманской области установлены ограничения по вылову кумжи (форели)

Приказом Минсельхоза России от 12.07.2017 № 343 установлено ограничение рыболовства рыболовство кумжи (форели; пресноводной жилой формы) в водохранилищах Мурманской области.

Документ зарегистрирован в Минюсте России 23 июня 2017 года № 47556 и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До 31 декабря 2017 года рекомендовано закрыть рыболовство кумжи (форели; пресноводной жилой формы) в водохранилищах Мурманской области за исключением рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях, а также в целях аквакультуры и любительского и спортивного рыболовства.

Ограничения не касаются области обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.