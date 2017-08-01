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Мурманская область. Арктика01.08.17 06:50

В Мурманской области установлены ограничения по вылову кумжи (форели)

Приказом Минсельхоза России от 12.07.2017 № 343 установлено ограничение рыболовства рыболовство кумжи (форели; пресноводной жилой формы) в водохранилищах Мурманской области.

Документ зарегистрирован в Минюсте России 23 июня 2017 года № 47556 и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

До 31 декабря 2017 года рекомендовано закрыть рыболовство кумжи (форели; пресноводной жилой формы) в водохранилищах Мурманской области за исключением рыболовства в научно-исследовательских, контрольных, учебных, культурно-просветительских целях, а также в целях аквакультуры и любительского и спортивного рыболовства.

Ограничения не касаются области обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

 

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Последние комментарии

Павел
31.07.17 14:51
Не знаю с чем это связано, но теперь на проходных ММРП стоят их же работники. В плане экономии расходов это, наверное, выгодно, а вот в плане того, что порт сам себя охраняет - это несколько подозрите
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Валентина
31.07.17 12:38
Жители Островного ждали, когда построят причал ПДЛ, а теперь бегают от причала на причал. И у каждого вещей полно. Власти вообще ничего не думают. С каждым годом всё хуже и хуже. К тому же ходит тепло
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Поморник
30.07.17 17:44
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