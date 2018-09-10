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Мурманская область. Арктика10.09.18 13:14

В Мурманской области утверждён региональный план основных мероприятий в рамках Десятилетия детства

В Мурманской области утвержден региональный план основных мероприятий в рамках Десятилетия детства. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила сегодня в ходе рабочей встречи с членом Совета Федерации РФ Татьяной Кусайко.

Региональный план мероприятий в рамках Десятилетия детства, рассчитанный до 2020 года, включает в себя 14 основных направлений. Это повышение благосостояния семей с детьми, развитие современной инфраструктуры детства и образования, обеспечение безопасности и здоровья детей, их культурное и спортивное развитие, социальная защита детей-инвалидов, их интеграция в современное общество и другие направления.

Сенатор Татьяна Кусайко отметила, что практически по всем основным направлениям плана Мурманская область имеет хороший задел для продолжения работы.

«Если говорить словами Валентины Ивановны Матвиенко, надо, чтобы все заболели детством. Благодаря Вам наш регион, я думаю, уже этой темой заболел», – сказала Татьяна Кусайко.

Так, Татьяна Кусайко высоко оценила уровень реализации проекта «Бережливая поликлиника» в детских медучреждениях Мурманской области. «Я приехала в непростое время, начало учебного года. Но увидела, что маршрутизация и логистика в учреждениях выстроена так, что у нас практически нет очередей», – подчеркнула сенатор.

Не менее важным направлением работы в сфере повышения качества и доступности медицинской помощи детям Татьяна Кусайко назвала реализацию проекта «Арктический доктор».

Также в ходе встречи с главой региона сенатор заручилась поддержкой в проведении на территории Мурманской области выездного экспертного совета при Совете Федерации по вопросам обеспечения медико-биологического наблюдения за детьми на этапе тренировочного процесса.

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