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Мурманская область. Арктика24.01.20 14:55

В Мурманской области увеличен уровень раскрываемости преступлений

В областном центре прошло расширенное заседание коллегии Управления МВД России по Мурманской области. В мероприятии принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

На совещании в качестве приглашенных лиц присутствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, прокурор Мурманской области Василий Щербаков, федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин, исполняющий обязанности заместителя председателя Мурманского областного суда Анатолий Кирюшин, руководитель СУ СК по Мурманской области Андрей Ефремов, заместитель начальника УФСБ России по Мурманской области Александр Наговицын, начальник ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров, заместитель начальника Управления Росгвардии по Мурманской области Денис Коваленко, начальник УФСИН России по Мурманской области Дмитрий Тарасов, руководитель УФССП России по Мурманской области – главный судебный пристав Александр Малюшкин, заместитель начальника Мурманской таможни Игорь Черкунов,председатель общественного совета при УМВД России по Мурманской области Алексей Кузьмин.

С докладом об итогах работы за минувший год перед собравшимися выступил начальник УМВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Виталий Зайков.

Виталий Николаевич отметил, что необходимый уровень безопасности и правопорядка на территории области был обеспечен. Безусловно, все имеющиеся результаты достигнуты и благодаря тесному взаимодействию с другими правоохранительными ведомствами, а также конструктивному сотрудничеству с органами власти всех уровней.

Увеличен уровень раскрываемости преступлений. Следует отметить и значительное снижение количества преступлений, в их числе совершённых с применением оружия - на 21 процент, грабежей - на 10,6 процентов, угонов автотранспорта - на 46,4, краж - на 5,2, хулиганств - на 66 процентов. Принятые меры также позволили снизить на 8,3 процента преступность в общественных местах и на 15,8 на улицах.

В 2019 году продолжено развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений. При поддержке правительства области реализован комплекс информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, действуют областные и муниципальные программы.

Совместные с органами власти усилия по снижению аварийности, в том числе, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», позволили сократить число дорожно-транспортных происшествий на три процента, раненых - на 1135, погибших на 55 человек.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поблагодарил руководство УМВД России по Мурманской области за проделанную работу и положительно оценил ее результаты, назвав эффективной. Он обратил внимание, что в перспективе видит общие задачи по противодействию бытовой преступности, снижению уровня потребления алкоголя населением. Глава региона затронул тему борьбы с наркопреступностью и развитие системы фото- и видеофиксации правонарушений и преступлений. 

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой в своем выступлении сказал о том, что органами внутренних дел области прилагаются все возможные усилия по обеспечению безопасности граждан. По его словам, представители УМВД постоянно принимают активное участие в законотворческой деятельности. С их помощью разрабатываются законопроекты, например, касающиеся правоприменительной практики, профилактики семейно-бытового насилия, запрета употребления негативно влияющих на здоровье веществ.

- Органы внутренних дел традиционно играют ключевую роль в правоохранительной системе и в своей работе, зачастую быстрее других структур реагируют на изменения, происходящие в обществе, с учетом новых вызовов, - отметил председатель Думы.- Как и прежде, важнейшим приоритетом для вас является обеспечение безопасности граждан. Депутаты высоко ценят взаимодействие с УМВД в законотворческой деятельности. В минувшем году представители Управления внутренних дел принимали активное участие в совместной работе над федеральными законопроектами. Спикер подчеркнул, что все совместные усилия направлены на достижение одной, главной цели – сохранение стабильной социально-экономической обстановки в Мурманской области.

Он поблагодарил личный состав за добросовестное исполнение своего служебного долга, пожелал дальнейшей плодотворной работы. От имени депутатов Мурманской областной Думы Сергей Дубовой вручил генерал-майору полиции Виталию Зайкову благодарственное письмо.

 

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