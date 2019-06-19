В Мурманской области увеличение задолженности по заработной плате произошло в основном за счёт ОАО «ММП»

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июня текущего года в Мурманской области суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 80,0 млн рублей и увеличилась по сравнению с 1 мая на 23,4 млн рублей (на 41,3%).

По состоянию на 1 июня 2019 года увеличение задолженности произошло в основном за счёт ОАО «Мурманское морское пароходство», впервые предоставившего сведения, и её роста в ООО «Косам». Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Как сообщает Мурманскстат, из десяти организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, три находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 38,1% всей задолженности по заработной плате.

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1249 человек, из них в организациях по добыче полезных ископаемых – 618 человек, на транспорте – 437, в строительстве – 97, обрабатывающих производствах – 69 человек.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 июня 2019 года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 64073 рубля.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 июня 2019 года приходилась на организации, расположенные в городе Мурманске, ЗАТО Александровск и Ковдорском районе.