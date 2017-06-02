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Мурманская область. Арктика02.06.17 13:48

В Мурманской области увеличились объёмы производства мяса птицы в 38,2 раза!

Доклад об итогах социально-экономического развития  Мурманской области за I квартал 2017 года размещён на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области.

Как сообщает ведомство, по оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи», рыболовными организациями Мурманской области в I квартале текущего  года выловлено 157,5 тысячи тонн водных биоресурсов, что на 2,6% ниже уровня 2016 года. Снижение вылова отмечено по добыче трески на 19,9% (доля в вылове 36,5%), пикши на 20,3% (доля в вылове 14,5%) и путассу на 0,4% (доля в вылове 18,5%), что связано с неблагоприятной рыбопромысловой обстановкой в Баренцевом море (шторма в январе – феврале т.г.).

Вылов сельди в I квартале этого года не осуществлялся. Кроме того, в 2017 году продлён мораторий на вылов мойвы в Баренцевом и Норвежском морях.

Рост вылова отмечен по прочим видам рыб в 1,5 раза (доля в вылове 30,4%), в основном это ставрида, скумбрия и сардина, добытые в водах Марокко и Мавритании.

Объём продукции сельского хозяйства в I квартале 2017 года в нашем регионе  составил 306 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 110,4%. Рост по сравнению с январем-мартом 2016 года обусловлен увеличением: производства скота и птицы на убой в живом весе на 3,9% в основном в связи с необходимостью забоя кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации, что, однако, негативно повлияло на производство яиц (78% от уровня аналогичного периода 2016 года);  производства молока на 8% в связи с повышением продуктивности молочного стада вследствие улучшенного рациона питания (продуктивность коров молочного стада увеличилась на 12,2%).

Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 105,8%. В результате ценового фактора объём отгруженной продукции в действующих ценах сократился на 14% -  до 13,3 млрд рублей. По данным Мурманскстата, цены производителей пищевых товаров снизились на 12,5%.

В натуральном выражении увеличились объёмы производства мяса убойных животных (на 16,3%), мяса птицы (в 38,2 раза), колбасных изделий (на 2%), мясных полуфабрикатов (в 1,3 раза), молока (на 1,6%). В то же время сократился выпуск хлебобулочных изделий (на 11,6%), кисломолочных продуктов, кроме творога (на 9,7%), сыров и творога (на 10,3%).

В отчётном периоде индекс производства в рыбопереработке составил 107,4%. Увеличились объёмы производства рыбы мороженой (на 2,8%), филе рыбного мороженого (на 1,7%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 16,9%), консервов рыбных (на 5,9%), ракообразных (в 15,3 раза).

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