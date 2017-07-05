В Мурманской области увеличилось число ликвидированных свалок, отмеченных на интерактивной карте ОНФ

Количество ликвидированных объектов, отмеченных на сетевом ресурсе «Интерактивная карта свалок» проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка», в Мурманской области за последний месяц увеличилось в четыре раза – из 84 объектов убрано 19, и работа по ликвидации продолжается. Как правило, стихийные скопления мусора вывозят общественники вместе с активными гражданами и представителями местных администраций. По некоторым из них работа ведется и находится под контролем ОНФ.

Один из таких объектов – скопление строительного мусора возле дома № 35 по улице Калинина в Мурманске. В ответ на запрос общественников местные власти пояснили: свалка – результат выполнения муниципального контракта по сносу многоквартирного дома. В настоящее время снос завершен, крупногабаритный мусор вывезен, проведены работы по очистке и благоустройству территории.

Найдены ответственные и за несанкционированную свалку в районе дома № 17 по улице Рогозерская. Участок площадью в несколько сотен квадратных метров находится в непосредственной близости от центра города. На нем, согласно кадастровому паспорту, должны находиться теплицы весенние площадью более 250 кв. метров каждая, а также склад ядохимикатов. Но это только на бумаге. Инициированная активистами ОНФ проверка с участием специалистов администрации Мурманска выявила многочисленные нарушения в содержании земельного участка: территория по всему периметру захламлена бытовыми отходами, строительными материалами, автопокрышками, асфальтовым сколом, кусками бетона. Если правообладатель земли в установленный срок не устранит нарушения, то его привлекут к административной ответственности.

Две стихийные свалки бытового мусора на территории сельского поселения Тулома Кольского района на карте отметили его жители, о чем активисты ОНФ сообщили местной администрации. Глава Туломы, сославшись на ряд федеральных законов, сообщил о том, что органы местного самоуправления сельского поселения не обладают полномочиями по сбору и вывозу отходов, неправомерно размещенных неустановленным лицом на землях любой формы собственности, входящих в границы муниципального образования. Следовательно, у администрации нет законных оснований использовать бюджетные средства для ликвидации этой свалки.

«С точки зрения закона все абсолютно справедливо, однако мы были бы признательны хотя бы за помощь в определении ответственных лиц, допустивших это безобразие. Я готов привести конкретные примеры того, как свалки убирались обычными гражданами. Конечно, хорошо бы, чтобы мусор ликвидировал тот, кто его выбросил, но еще раз хочу подчеркнуть: неправильно делить свалки на свои и чужие. Сделать родной город чище и красивее – в наших с вами силах, и совсем не важно, кто и где живёт, и кто за что отвечает», – считает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Мурманской области Андрей Антонов.