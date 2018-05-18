В Мурманской области увеличилось количество ДТП с участием велосипедистов

На территории Мурманской области отмечается рост дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. За 1 неделю произошло 4 ДТП, в которых 3 велосипедиста получили травмы и 1 человек погиб.

Наезды на велосипедистов в 2018 году начались с водителя автомобиля «ВАЗ», который 9 мая около 21 часа на 4-м километре автоподъезда к Североморску допустил наезд на молодого человека 1991-го года рождения, который двигался на велосипеде по краю проезжей части в попутном направлении. В результате происшествия велосипедист скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Через 2 дня, 11 мая, около 17 часов 30 минут в Мурманске на проспекте Ленина водитель автомобиля «Лексус», выезжая с прилегающей территории, допустил наезд на 7-летнюю девочку, которая двигалась на велосипеде по тротуару в сопровождении папы. В результате ДТП ребенок находится на амбулаторном лечении.

13 мая около 14 часов в Апатитах водитель автомобиля «Фольксваген», заезжая на дворовую территорию, не уступил дорогу 13-летнему велосипедисту и допустил с ним столкновение. В результате ДТП ребенок был травмирован.

16 мая около 19 часов в Мурманске на проспекте Героев-Североморцев водитель автомобиля «Шкода» при движении по дворовой территории не предоставил преимущество в движении девочке 2008-го года рождения, которая управляла велосипедом и допустил на нее наезд. Пострадавшая девочка находится на амбулаторном лечении.

Велосипед – это удобный способ передвижения для взрослых и лучший двухколесный друг для детей, но необходимо понимать, что данный вид транспорта один из самых неустойчивых и незащищенных средств передвижения. Самые незначительные столкновения могут повлечь очень серьезные последствия.

Многолетняя практика показывает, что необходимая экипировка велосипедиста существенно снижает тяжесть полученных травм при дорожно-транспортном происшествии. ГИБДД по Мурманской области настоятельно рекомендует не пренебрегать экипировкой и использовать шлем, налокотники, наколенники, а также иные средства защиты.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения и напоминает о необходимости соблюдения ПДД. Водителям автомобилей необходимо быть предельно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал до двухколесных транспортных средств. Родителям детей и подростков рекомендуем ежедневно проводить беседы на тему безопасности дорожного движения.