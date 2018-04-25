В Мурманской области увеличилось количество желающих оформить загранпаспорт

Подразделениями УВМ УМВД России по Мурманской области за 3 месяца 2018 года принято 9541 заявление об оформлении гражданам Российской Федерации заграничных паспортов. Это количество на 18% больше, чем число заявлений, принятых в 1 квартале 2017 года. Рост потребности в предоставлении данной государственной услуге повлек за собой увеличение вопросов населения, связанных с порядком оформления заграничных паспортов.

Управление по вопросам миграции сообщает, что заграничный паспорт гражданину Российской Федерации оформляется в течение месяца: для граждан, которые обратились за предоставлением данной государственной услуги по месту пребывания – в течение 4 месяцев; для категории лиц, имеющих допуск к государственной тайне, срок оформления документов составляет до 3 месяцев.

В настоящее время большинство заявителей обращается в подразделения по вопросам миграции за получением заграничного паспорта с использованием портала предоставления государственных и муниципальных услуг. Данная категория граждан через портал получает приглашение о готовности заявленного документа к выдаче.

Кроме того, информацию об изготовлении заграничного паспорта возможно получить через сайт УМВД России по Мурманской области. Заявителю необходимо учитывать, что заграничный паспорт, содержащий электронный носитель информации, изготавливается на фабрике Гоззнака в Москве и доставляется в подразделения по вопросам миграции специальной службой, что, безусловно, занимает определенное время (как правило, от 1 до 2 недель). Для того, чтобы выдать оформленный паспорт, он должен поступить в соответствующее подразделение.

В Мурманской области действует 11 объектов оформления и изготовления заграничных паспортов нового поколения. Они располагаются в подразделениях по вопросам миграции в Ленинском и Первомайском округах Мурманска, в городах Североморск, Кола, Мончегорск, Ковдор, Кировск, Кандалакша, Снежногорск, поселке Никель, а также непосредственно в Управлении по вопросам миграции (по адресу г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 5). Подробную информацию об адресах данных подразделений и режиме их работы можно узнать на официальном сайте УМВД области.