РАМКИ ЗАКОНА: Новое лицо и новые формы деятельности современных преступных сообществПриходит лето и график отключения горячей воды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика25.04.18 14:19

В Мурманской области увеличилось количество желающих оформить загранпаспорт

Подразделениями УВМ УМВД России по Мурманской области за 3 месяца 2018 года принято 9541 заявление об оформлении гражданам Российской Федерации заграничных паспортов. Это количество на 18% больше, чем число заявлений, принятых в 1 квартале 2017 года. Рост потребности в предоставлении данной государственной услуге повлек за собой увеличение вопросов населения, связанных с порядком оформления заграничных паспортов.

Управление по вопросам миграции сообщает, что заграничный паспорт гражданину Российской Федерации оформляется в течение месяца: для граждан, которые обратились за предоставлением данной государственной услуги по месту пребывания – в течение 4 месяцев; для категории лиц, имеющих допуск к государственной тайне, срок оформления документов составляет до 3 месяцев.

В настоящее время большинство заявителей обращается в подразделения по вопросам миграции за получением заграничного паспорта с использованием портала предоставления государственных и муниципальных услуг. Данная категория граждан через портал получает приглашение о готовности заявленного документа к выдаче.

Кроме того, информацию об изготовлении заграничного паспорта возможно получить через сайт УМВД России по Мурманской области. Заявителю необходимо учитывать, что заграничный паспорт, содержащий электронный носитель информации, изготавливается на фабрике Гоззнака в Москве и доставляется в подразделения по вопросам миграции специальной службой, что, безусловно, занимает определенное время (как правило, от 1 до 2 недель). Для того, чтобы выдать оформленный паспорт, он должен поступить в соответствующее подразделение.

В Мурманской области действует 11 объектов оформления и изготовления заграничных паспортов нового поколения. Они располагаются в подразделениях по вопросам миграции в Ленинском и Первомайском округах Мурманска, в городах Североморск, Кола, Мончегорск, Ковдор, Кировск, Кандалакша, Снежногорск, поселке Никель, а также непосредственно в Управлении по вопросам миграции (по адресу г. Мурманск, ул. Дзержинского, д. 5). Подробную информацию об адресах данных подразделений и режиме их работы можно узнать на официальном сайте УМВД области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 446 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире16:20«Главные люди». Ток-шоу (6+)16:45«Международные новости». Информационная программа17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиОптовики продолжили поднимать цены на топливо, за ними потянулись и АЗС Мурманской области-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика