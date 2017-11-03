В Мурманской области увеличится интенсивность осадков

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 ноября погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°.

6 ноября очередной циклон сместится с юга Скандинавии на Кольский полуостров: интенсивность осадков увеличится, температура воздуха существенно не изменится.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -8º, днём от -2 до +3º. Гололедица.

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На плёсах большинства рек Кольского полуострова наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках - неполный ледостав, забереги, шугоход, зажоры льда.

В ближайшие дни ожидается уменьшение прочности ледяного покрова. Лёд на реках и озёрах тонкий, выход на лёд опасен!