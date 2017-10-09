В Мурманской области увеличивается выработка электроэнергии, производство пара и горячей воды

Региональное Министерство экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в Мурманской области в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объём отгрузки продукции в отчетном периоде составил 38,4 млрд рублей (101,9% к январю-августу 2016 года в действующих ценах). Индекс производства – 105,5% (в среднем по России – 101,9%).

В январе-августе 2017 года выработка электроэнергии выросла на 4,8%, производство пара и горячей воды – на 5,3%.

Потребление электроэнергии составило 8,3 млрд. кВт ч, что на 4,4% выше соответствующего уровня 2016 года. Отпуск электроэнергии за пределы региона возрос на 7,3%.

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений В сфере водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 5,1 млрд рублей (119,5% к январю-августу 2016 года в действующих ценах). Индекс производства – 108,7% (в среднем по России – 97,6%).