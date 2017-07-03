В Мурманской области уже 22 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ

Государственная экзаменационная комиссия Мурманской области 3 июля утвердила результаты единого государственного экзамена по истории и химии.

В 2017 году принципиально изменена структура части 1 КИМ по химии: исключены задания с выбором одного ответа. Результаты экзамена демонстрируют, что выпускники были готовы к изменениям в работе и успешно справились с экзаменом. Выросла доля высокобалльных работ, средний балл по сравнению с прошлым годом также вырос. Химию на 100 баллов сдали два участника ЕГЭ: Алексей Рубенко, выпускник школы № 10 г. Кандалакши, и Надежда Якимова, выпускница гимназии № 1 г. Полярные Зори.

С экзаменом по истории на 100 баллов справилась Мария Шпак, выпускница школы № 266 г.Снежногорск. Доля высокобалльных работ увеличилась в два раза, а доля выпускников, не справившихся с работой, уменьшилась в два раза.

«На сегодняшний день в Мурманской области уже 22 выпускника получили 100 баллов. Андрей Шлапко, Никита Ермаков и Алексей Рубенко получили высший балл дважды. Кроме того, практически по всем предметам растет доля участников, получивших более 80 баллов. Такие высокие результаты – это свидетельство того, что подготовка во всех школах области ведется на качественном уровне», – отметила и.о. министра образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира.

3 июля утверждены результаты экзаменов по информатике и ИКТ, истории, биологии, литературе, географии, физике, химии и обществознанию, которые проходили в резервные дни основного периода. Официальный день ознакомления с результатами – 3 июля. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать по месту подачи заявления на сдачу экзамена до 5 июля. Официальное ознакомление с результатами ЕГЭ у выпускников текущего года проходит в своей школе, у других участников ЕГЭ – там, где они регистрировались на сдачу экзамена.