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Мурманская область. Арктика22.02.18 15:49

В Мурманской области в 2017 году наблюдалась положительная динамика по промышленному производству

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития  Мурманской области за 2017 год, который  размещён на официальном интернет-сайте ведомства. Как сообщает министерство, по итогам 2017 года социально-экономическое развитие Мурманской области характеризовалось устойчивым ростом, а также стабильностью положительных тенденций по важнейшим индикаторам. Наблюдалась положительная динамика по промышленному производству. Увеличились объёмы сельскохозяйственного производства, вылова водных биоресурсов, грузоперевозок почти всеми видами транспорта и строительных работ.

В область положительных значений вышли обороты розничной торговли и платных услуг, что обусловлено оживлением динамики потребительского спроса.

При стабильной положительной динамике среднемесячной номинальной начисленной заработной платы сложившихся темпов ее роста было недостаточно для прироста в реальном выражении.

На региональном рынке труда по итогам года наблюдалась тенденция снижения уровня зарегистрированной безработицы и численности безработных.

Исполнение консолидированного бюджета области характеризовалось дефицитом.

По итогам 2017 года индекс промышленного производства составил 110,9 % к уровню 2016 года.

В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи полезных ископаемых приходится 32,8%, обрабатывающих производств – 46%, обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха – 18,4%, водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2,8%.

В 2017 году в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 106,2 млрд рублей (85,4% к 2016 году в действующих ценах). На снижение показателя повлияло падение цен на апатитовый концентрат (порядка 30%). Индекс производства составил 108,5% к 2016 году.

Вследствие реализации инвестиционных проектов, направленных на наращивание производственных мощностей, увеличилось производство апатитового концентрата (107,4%). Наблюдался рост выпуска нефелинового (108,9%) и лопаритового (102,9%) концентратов, щебня (119,5%).

Выпуск железорудного концентрата по итогам 2017 года снизился на 1,1%, что отчасти связано с вовлечением в переработку руд с пониженным содержанием железа.

В добывающей промышленности Мурманской области превалируют крупные ресурсные градообразующие предприятия, которые входят в состав финансово-промышленных групп и холдингов: Кировский филиал АО «Апатит» (группа «ФосАгро») – производство апатитового и нефелинового концентратов;  АО «Ковдорский ГОК» (АО «МХК «ЕвроХим») – производство железорудного, апатитового и бадделеитового концентратов;  АО «Олкон» (ПАО «Северсталь») – производство железорудного концентрата;  АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» (группа «Акрон») – производство апатитового концентрата;  ООО «Ловозерский ГОК» – производство лопаритового концентрата.

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