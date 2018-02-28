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Мурманская область. Арктика28.02.18 07:10

В Мурманской области в 2017 году производство пара и горячей воды выросло на 2,8%

Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за 2017 год, который  размещён на официальном сайте ведомства. Как сообщает министерство, в Мурманской области в  сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 59,3 млрд рублей (99,8% к 2016 году в действующих ценах). Индекс производства – 102,4%.

Основой энергетической системы Мурманской области являются: Кольская атомная станция (филиал АО «Концерн Росэнергоатом»), 17 гидроэлектростанций и 2 городские ТЭЦ (филиал «Кольский» ПАО «ТГК-1»).

Мурманская область относится к числу наиболее энерговооруженных территорий России. Производимая электроэнергия в полном объёме обеспечивает спрос внутри области, более четверти выработанной электроэнергии поступает в объединенную энергосистему России, а также на экспорт в Финляндию и Норвегию.

На территории области действуют 16 электросетевых компаний: наиболее крупная из них – ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго».

Установленная мощность действующих электростанций на территории области составляет 3,6 млн кВт. В 2017 году выработка электроэнергии составила 17,5 млрд кВт ч (101,8% к уровню 2016 года). Потребление электроэнергии составило 12,7 млрд кВт ч, что на 3,1% выше уровня 2016 года. За пределы региона отпущено электроэнергии на 1,5% меньше, чем годом ранее. В структуре потребления основную долю (порядка 70%) занимают промышленные предприятия.

В связи с более длительным отопительным периодом производство пара и горячей воды выросло на 2,8% к 2016 году.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 9,2 млрд рублей (121,6% к 2016 году в действующих ценах). Индекс производства – 110,2%.

К крупнейшим предприятиям данного вида деятельности относятся: Северо-Западный центр по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» - филиал ФГУП «РосРАО», ООО «Спецметресурсы», ГОУП «Мурманскводоканал».

 

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