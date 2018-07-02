В Мурманской области в 2017 году выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников увеличились
В целях обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области подготовлен Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2017 году.
Издание подготовлено специалистами экологами, геологами, биологами, экономистами, лесниками, метеорологами, статистами, специалистами федеральных и региональных контрольных и надзорных органов, а также специалистами в области образования, культуры и искусства.
В сборнике содержится информация о качестве окружающей среды и состоянии природных ресурсов, растительном и животном мире. Дана подробная характеристика особо охраняемых природных территорий. Значительное внимание уделено вопросам государственного управления в области охраны окружающей среды.
Например, в первой главе «Атмосферный воздух» говорится, что в 2017 г. суммарные выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух Мурманской области от стационарных и передвижных (автомобильный транспорт) источников составили 301,719 тысячи тонн, в том числе: твёрдых веществ – 25,893 тысячи тонн (8,6%), диоксида серы (SO2) – 161,629 тысячи тонн (53,6%), оксида углерода (СО) – 65,076 тысячи тонн (21,6%), оксидов азота (NO2) – 23,591 тысячи тонн (7,8%), углеводородов (без летучих органических соединений, ЛОС) – 9,858 тысячи тонн (3,3%), летучих органических соединений (ЛОС) – 12,73 тысячи тонн (4,2%) и прочих загрязняющих веществ – 2,942 тысячи тонн (0,9%).
Суммарные выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух Мурманской области в 2017 г. от стационарных источников составили 242,919 тысячи тонн, из них большая часть (66,4%) – выбросы диоксида серы, от передвижных источников (автомобильный транспорт) – 58,8 тысячи тонн, из них большая часть (77,2%) – выбросы оксида углерода.
Общий вклад стационарных источников в суммарные выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух Мурманской области в 2017 г. составил 80,5%, твёрдых веществ – 99,6%, диоксида серы (SO2) – 99,8%, оксида углерода (СО) – 30,2%, оксидов азота (в пересчете на NO2) – 73,5%, углеводородов (без ЛОС) – 97,0 %, летучих органических соединений (ЛОС) – 50,9%, прочих загрязняющих веществ – 93,2%.
В целом, в 2017 г. выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (242,9 тысячи тонн) увеличились на 11,1 тысячи тонн по сравнению с 2016 г. (231,8 тысячи тонн), выбросы от передвижных источников (автомобильный транспорт) увеличились на 1,2 тысячи тонн.
В 2017 г. по сравнению с 2016 годом увеличились выбросы твёрдых веществ на 1,182 тысячи тонн, оксида углерода на 3,124 тысячи тонн, оксидов азота (в пересчете на NO2) на 1,984 тысячи тонн, углеводородов (без ЛОС) на 1,447 тысячи тонн, летучих органических соединений на 3,697 тысячи тонн. В 2017 году на территории региона сохраняется тенденция к снижению выбросов диоксид серы.
В целом, в 2017 г. наблюдается тенденция к снижению объёмов выбросов тяжелых металлов и их соединений в атмосферный воздух в Мурманской области по сравнению с 2016 годом.
Наибольшее количество выбросов основных загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух по-прежнему отмечается на территории Печенгского района – 80,375 тысячи тонн (в 2016 году – 90,006 тысячи тонн), где расположены крупнейшие предприятия цветной металлургии.