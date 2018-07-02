В Мурманской области в 2017 году выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников увеличились

В целях обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области подготовлен Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2017 году.

Издание подготовлено специалистами экологами, геологами, биологами, экономистами, лесниками, метеорологами, статистами, специалистами федеральных и региональных контрольных и надзорных органов, а также специалистами в области образования, культуры и искусства.

В сборнике содержится информация о качестве окружающей среды и состоянии природных ресурсов, растительном и животном мире. Дана подробная характеристика особо охраняемых природных территорий. Значительное внимание уделено вопросам государственного управления в области охраны окружающей среды.

Например, в первой главе «Атмосферный воздух» говорится, что в 2017 г. суммарные выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух Мурманской области от стационарных и передвижных (автомобильный транспорт) источников составили 301,719 тысячи тонн, в том числе: твёрдых веществ – 25,893 тысячи тонн (8,6%), диоксида серы (SO 2 ) – 161,629 тысячи тонн (53,6%), оксида углерода (СО) – 65,076 тысячи тонн (21,6%), оксидов азота (NO 2 ) – 23,591 тысячи тонн (7,8%), углеводородов (без летучих органических соединений, ЛОС) – 9,858 тысячи тонн (3,3%), летучих органических соединений (ЛОС) – 12,73 тысячи тонн (4,2%) и прочих загрязняющих веществ – 2,942 тысячи тонн (0,9%).

Суммарные выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух Мурманской области в 2017 г. от стационарных источников составили 242,919 тысячи тонн, из них большая часть (66,4%) – выбросы диоксида серы, от передвижных источников (автомобильный транспорт) – 58,8 тысячи тонн, из них большая часть (77,2%) – выбросы оксида углерода.

Общий вклад стационарных источников в суммарные выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух Мурманской области в 2017 г. составил 80,5%, твёрдых веществ – 99,6%, диоксида серы (SO 2 ) – 99,8%, оксида углерода (СО) – 30,2%, оксидов азота (в пересчете на NO 2 ) – 73,5%, углеводородов (без ЛОС) – 97,0 %, летучих органических соединений (ЛОС) – 50,9%, прочих загрязняющих веществ – 93,2%.

В целом, в 2017 г. выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (242,9 тысячи тонн) увеличились на 11,1 тысячи тонн по сравнению с 2016 г. (231,8 тысячи тонн), выбросы от передвижных источников (автомобильный транспорт) увеличились на 1,2 тысячи тонн.

В 2017 г. по сравнению с 2016 годом увеличились выбросы твёрдых веществ на 1,182 тысячи тонн, оксида углерода на 3,124 тысячи тонн, оксидов азота (в пересчете на NO 2 ) на 1,984 тысячи тонн, углеводородов (без ЛОС) на 1,447 тысячи тонн, летучих органических соединений на 3,697 тысячи тонн. В 2017 году на территории региона сохраняется тенденция к снижению выбросов диоксид серы.

В целом, в 2017 г. наблюдается тенденция к снижению объёмов выбросов тяжелых металлов и их соединений в атмосферный воздух в Мурманской области по сравнению с 2016 годом.

Наибольшее количество выбросов основных загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух по-прежнему отмечается на территории Печенгского района – 80,375 тысячи тонн (в 2016 году – 90,006 тысячи тонн), где расположены крупнейшие предприятия цветной металлургии.