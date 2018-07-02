На реках Мурманской области регистрируются случаи заболевания рыб – производителей атлантического лосося (сёмги) дикой популяцииПоложительная аномалия средней годовой температуры в 2017 году отмечалась на всей территории Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.07.18 11:36

В Мурманской области в 2017 году выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников увеличились

В целях обеспечения населения информацией о состоянии окружающей среды Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области подготовлен Доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2017 году.

Издание подготовлено специалистами экологами, геологами, биологами, экономистами, лесниками, метеорологами, статистами, специалистами федеральных и региональных контрольных и надзорных органов, а также специалистами в области образования, культуры и искусства.

В сборнике содержится информация о качестве окружающей среды и состоянии природных ресурсов, растительном и животном мире. Дана подробная характеристика особо охраняемых природных территорий. Значительное внимание уделено вопросам государственного управления в области охраны окружающей среды.

Например, в первой главе «Атмосферный воздух» говорится, что в 2017 г. суммарные выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух Мурманской области от стационарных и передвижных (автомобильный транспорт) источников составили 301,719 тысячи тонн, в том числе: твёрдых веществ – 25,893 тысячи тонн (8,6%), диоксида серы (SO2) – 161,629 тысячи тонн (53,6%), оксида углерода (СО) – 65,076 тысячи тонн (21,6%), оксидов азота (NO2) – 23,591 тысячи тонн (7,8%), углеводородов (без летучих органических соединений, ЛОС) – 9,858 тысячи тонн (3,3%), летучих органических соединений (ЛОС) – 12,73 тысячи тонн (4,2%) и прочих загрязняющих веществ – 2,942 тысячи тонн (0,9%).

Суммарные выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух Мурманской области в 2017 г. от стационарных источников составили 242,919 тысячи тонн, из них большая часть (66,4%) – выбросы диоксида серы, от передвижных источников (автомобильный транспорт) – 58,8 тысячи тонн, из них большая часть (77,2%) – выбросы оксида углерода.

Общий вклад стационарных источников в суммарные выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух Мурманской области в 2017 г. составил 80,5%, твёрдых веществ – 99,6%, диоксида серы (SO2) – 99,8%, оксида углерода (СО) – 30,2%, оксидов азота (в пересчете на NO2) – 73,5%, углеводородов (без ЛОС) – 97,0 %, летучих органических соединений (ЛОС) – 50,9%, прочих загрязняющих веществ – 93,2%.

В целом, в 2017 г. выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (242,9 тысячи тонн) увеличились на 11,1 тысячи тонн по сравнению с 2016 г. (231,8 тысячи тонн), выбросы от передвижных источников (автомобильный транспорт) увеличились на 1,2 тысячи тонн.

В 2017 г. по сравнению с 2016 годом увеличились выбросы твёрдых веществ на 1,182 тысячи тонн, оксида углерода на 3,124 тысячи тонн, оксидов азота (в пересчете на NO2) на 1,984 тысячи тонн, углеводородов (без ЛОС) на 1,447 тысячи тонн, летучих органических соединений на 3,697 тысячи тонн. В 2017 году на территории региона сохраняется тенденция к снижению выбросов диоксид серы.

В целом, в 2017 г. наблюдается тенденция к снижению объёмов выбросов тяжелых металлов и их соединений в атмосферный воздух в Мурманской области по сравнению с 2016 годом.

Наибольшее количество выбросов основных загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух по-прежнему отмечается на территории Печенгского района – 80,375 тысячи тонн (в 2016 году – 90,006 тысячи тонн), где расположены крупнейшие предприятия цветной металлургии.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСОННЫЙ МУНДИАЛЬ-2
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 470 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Миха
02.07.18 02:05
Инициаторы и авторы статьи написали бы про свои доходы, имущество, стоимости услуг и родственных связях, вот бы мы и сравнили все хитросплетения в отношениях. Используют наш любимый Мурманский канал
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-МЕНТ-4, или Следствие по команде «фас».
Ирина
01.07.18 19:25
ДАМа на нары!
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
Константин
01.07.18 19:02
слишком много эмоций, а дельных предложений мало. Любое противодействие нынешней власти сегодня - это длительный и продуманный до мелочей план. А такими акциями ребятки показали только своё недовольст
Комментарий к новости:Руки прочь от пенсии!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:20Городские хроники (12+)14:30Мультфильмы (0+)15:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиКС РФ разъяснил правила расчёта зарплаты за работу в выходные дни-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 48 копеек, доллара – на 38 копеек-PRO ЭнергетикуВ России даже атомным энергоблокам увеличивают «пенсионный» возраст-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 июля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыГотовимся покупать полис страхования жилья от ЧС
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика