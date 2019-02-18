Из-за ремонтных работ 20 февраля в дома, расположенных в центре Мурманска, будет снижена надёжность электроснабженияПоправки в Гражданский кодекс позволят работникам гарантированно получить выплаты из-за ликвидации предприятия
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.02.19 14:14

В Мурманской области в 2018 году объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», сократился на 34,1%

Мурманскстат подвёл оперативные итоги социально-экономического положения области за 2018 год.

Индекс промышленного производства, рассчитанный по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 101,1 процента.

Производство по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» увеличилось на 0,5 процента. Выросло производство концентратов ниобиевых и танталовых на 4,0 процента, нефелиновых концентратов – на 3,8, кобальтовых концентратов – на 2,1, апатитового концентрата – на 1,9, производство руд и концентратов металлов платиновой группы сократилось на 3,6 процента, железорудного концентрата – на 1,4 процента.

Объём выпуска продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» вырос на 2,6 процента. Увеличилось производство штейна никелевого для отгрузки на сторону в 3,5 раза, сплавов на основе первичного алюминия – в 2,7 раза. В тоже время сократилось производство меди, никеля, алюминия и кобальта – соответственно на 1,4 процента, 3,9, 7,3 и 14,6 процента.

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха сократилось на 1,8 процента. Производство электроэнергии уменьшилось на 0,8 процента, пара и горячей воды – на 6,3 процента.

Объём производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» снизился на 6,7 процента.

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился на 34,1 процента, что связано в основном с уменьшением объёма работ на объектах образования, транспортной инфраструктуры и металлургии. В 2018 году на территории области введено в эксплуатацию (в установленном порядке) 46,4 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, что на 21,2 процента меньше, чем в 2017 году.

Объём перевезённых грузов автомобильным транспортом организаций (без субъектов малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, кроме организаций-владельцев лицензии на добычу полезных ископаемых), занимающихся грузовыми автоперевозками, в регионе уменьшился по сравнению с 2017 годом на 47,8 процента, грузооборот автомобильного транспорта сократился на 17,7 процента. Снижение связано в основном с тем, что одна из крупных организаций с января 2018 года перевозку собственных грузов осуществляла железнодорожным транспортом, а также с изменением потребности в перевозке грузов у отдельных организаций.

Объём сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в 2018 году по сравнению с 2017 годом, по предварительным данным, составил 104,2 процента. Производство молока увеличилось на 9,0 процента,  скота и птицы на убой (в живом весе) – на 7,2 процента. Производство яиц выросло в 2,6 раза, что связано с забоем в 2017 году кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации, пишет Мурманскстат.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСможет ли лихтеровоз «Севморпуть» на СМП победить рефконтейнеры на РЖД?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Я к выборам готова
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Максим
17.02.19 20:04
Ну почему не работает. Уже все крупные флота в Питер выжили.
Комментарий к новости:Ловим инвестиции в Сочи, теряем рыбу в Мурманске
Олег
17.02.19 11:31
Честно говоря, я, как и многие другие, с содроганием каждый раз слушают откровения нашего премьера - говорит-то вроде он и правильные вещи, только вот почему-то мало кто верит. Все получается с точнос
Комментарий к новости:Ловим инвестиции в Сочи, теряем рыбу в Мурманске
Мимо проходящий
17.02.19 10:25
ДАМ в очередной раз показал свою оторванность от реалий в стране, лучше бы не заикался о бедных - у нас самые бедные - это олигархи, которым постоянно выделяют миллиарды на покрытие их потерь от санкц
Комментарий к новости:Ловим инвестиции в Сочи, теряем рыбу в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире16:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ январе в Мурманской области по росту цен в лидерах оказались плодоовощная продукция, печатные издания и стоимость проезда городским пассажирским транспортом-PRO ВалютуКурс доллара снизился почти на 46 копеек, евро – на 34 копейки-PRO ЭнергетикуГлава ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник и губернатор Мурманской области Марина Ковтун обсудили повышение надежности электроснабжения региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 февраля-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМорская коллегия РФ займется проблемами освоения и изучения Арктики и Антарктики
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
15.02.19: Владимир Путин, Президент РФ, 20 февраля огласит очередное послание Федеральному собранию. Ваша жизнь стала лучше от предыдущих президентских обращений к элите страны?Проголосовало: 126 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика