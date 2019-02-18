В Мурманской области в 2018 году объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», сократился на 34,1%

Мурманскстат подвёл оперативные итоги социально-экономического положения области за 2018 год.

Индекс промышленного производства, рассчитанный по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 101,1 процента.

Производство по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» увеличилось на 0,5 процента. Выросло производство концентратов ниобиевых и танталовых на 4,0 процента, нефелиновых концентратов – на 3,8, кобальтовых концентратов – на 2,1, апатитового концентрата – на 1,9, производство руд и концентратов металлов платиновой группы сократилось на 3,6 процента, железорудного концентрата – на 1,4 процента.

Объём выпуска продукции по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» вырос на 2,6 процента. Увеличилось производство штейна никелевого для отгрузки на сторону в 3,5 раза, сплавов на основе первичного алюминия – в 2,7 раза. В тоже время сократилось производство меди, никеля, алюминия и кобальта – соответственно на 1,4 процента, 3,9, 7,3 и 14,6 процента.

Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха сократилось на 1,8 процента. Производство электроэнергии уменьшилось на 0,8 процента, пара и горячей воды – на 6,3 процента.

Объём производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» снизился на 6,7 процента.

Объём работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 2018 году по сравнению с 2017 годом сократился на 34,1 процента, что связано в основном с уменьшением объёма работ на объектах образования, транспортной инфраструктуры и металлургии. В 2018 году на территории области введено в эксплуатацию (в установленном порядке) 46,4 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, что на 21,2 процента меньше, чем в 2017 году.

Объём перевезённых грузов автомобильным транспортом организаций (без субъектов малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, кроме организаций-владельцев лицензии на добычу полезных ископаемых), занимающихся грузовыми автоперевозками, в регионе уменьшился по сравнению с 2017 годом на 47,8 процента, грузооборот автомобильного транспорта сократился на 17,7 процента. Снижение связано в основном с тем, что одна из крупных организаций с января 2018 года перевозку собственных грузов осуществляла железнодорожным транспортом, а также с изменением потребности в перевозке грузов у отдельных организаций.

Объём сельскохозяйственного производства в хозяйствах всех сельхозпроизводителей в 2018 году по сравнению с 2017 годом, по предварительным данным, составил 104,2 процента. Производство молока увеличилось на 9,0 процента, скота и птицы на убой (в живом весе) – на 7,2 процента. Производство яиц выросло в 2,6 раза, что связано с забоем в 2017 году кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации, пишет Мурманскстат.