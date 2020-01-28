В Мурманской области в 2019 году наибольшее количество нарушений выявлено в сфере об охране вод, водных биологических ресурсов

В 2019 году Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены более 450 нарушений федерального законодательства. По ним были приняты более 250 актов прокурорского реагирования.

Наибольшее количество нарушений выявлено при проведении проверок в сфере об охране вод, водных биологических ресурсов, а также в сфере лесопользования, охраны лесов от пожаров.

Кроме того, по итогам надзорной деятельности прокуратурой выявлены более 420 нарушений закона при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, а также при производстве следствия и дознания. Отменены 45 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, направлены 2 уголовных дела для производства дополнительного дознания.

Природоохранной прокуратурой в суд с обвинительными заключениями (актами) направлены 36 уголовных дел в отношении 67 лиц. С целью возмещения ущерба, причиненного государству преступлениями прокуратурой предъявлены 11 исков в порядке ст. 44 УПК РФ на сумму порядка 8 млн рублей, из которых 5 рассмотрены и удовлетворены на общую сумму 3,5 млн рублей, остальные исковые заявления находятся в стадии рассмотрения.