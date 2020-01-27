В Мурманской области в 2019 году рост услуг туристических агентств, туроператоров составил более 4 процентов

По предварительным данным Мурманскстата, объём оказанных населению платных услуг в 2019 году сложился в меньшем размере (на 0,5 процентного пункта), чем в 2018 году и составил чуть более 62 миллиардов рублей.

В то же время по отдельным услугам отмечен рост. Наибольший – по услугам туристических агентств, туроператоров и прочим услугам по бронированию и сопутствующим им услугам (чуть более 4 процентов), услугам бань и душевых (около 3 процентов). Востребованными были также услуги гостиниц и аналогичных средств размещения (рост составил около 2 процентов) и медицинские услуги (1 процент).