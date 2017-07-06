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Мурманская область. Арктика06.07.17 09:22

В Мурманской области в 2,3 раза вырос объём бюджетных инвестиций в основной капитал

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

Как сообщает ведомство, объём инвестиций в основной капитал за январь-март 2017 года, по предварительным данным Мурманскстата, составил 14,6 млрд рублей, или 108,3% к уровню аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах (в среднем по России – 102,3%).  Рост объёма инвестиций обусловлен увеличением капитальных вложений по таким видам деятельности как: транспортировка и хранение (за счёт реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола»  Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга -  граница с Королевством Норвегия на участке  км 1574+000 – км 1590+520 международного автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ «Борисоглебск» и приобретения АО «Мурманский морской рыбный порт» портального крана «Альбатрос»); обрабатывающие производства (за счёт строительства АО «СЗФК» второй очереди подземного рудника ГОКа «Олений Ручей» и реализации инвестиционных проектов АО «Кольская ГМК» по утилизации солевого стока никелевого рафинирования, строительству нового газохода, замене железобетонных электролизных ванн на полимербетонные); строительство (за счёт возведения железнодорожной линии - ст.Выходной - мостовой переход через р.Тулома - ст.Мурмаши 2 - ст.Лавна в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»).

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в январе-марте 2017 года являлись собственные средства организаций (62,9%), доля привлечённых средств составила 37,1% (в январе - марте 2016 года - соответственно 55,4% и 44,6%). На средства бюджетов всех уровней пришлось 16,4% общего объёма инвестиций в основной капитал (в январе-марте 2016 года - 7,7%). По-прежнему основными направлениями капитальных вложений были приобретение машин, оборудования и транспортных средств (более 60% от общего объема инвестиций).

Объём бюджетных инвестиций в основной капитал в январе-марте 2017  года, по предварительным данным Мурманскстата, составил 2,3 млрд рублей, что, по оценке, в 2,3 раза выше уровня аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах. Основную долю средств в общем объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2016 года, составили средства федерального бюджета - 93,8 %, или 2,2 млрд рублей (76,4%, или 0,7 млрд рублей за отчётный период прошлого года).  

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