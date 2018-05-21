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Мурманская область. Арктика21.05.18 10:12

В Мурманской области в апреле по росту цен лидировали свекла, табачные изделия и проводное вещание

В Мурманской области в апреле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем по видам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен наблюдалось на отдельные виды плодоовощной продукции: столовую свёклу (на 26,8%), морковь (на 19,3), свежие помидоры (на 18,6), свежую белокочанную капусту (на 10,2), лимоны (на 9,9), репчатый лук (на 5,3), картофель (на 3,5), груши (на 3,1), яблоки (на 2,7%). При этом подешевели свежие огурцы (на 14,9%), апельсины (на 3,8), бананы (на 3,6%).

Как сообщает Мурманскстат, возросли цены на куриные яйца (на 4,2%), живую и охлаждённую рыбу (на 3,9), мороженые неразделанные креветки, сахарный песок (на 1,9), шампанское (на 1,6), консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 1,4), шоколадные конфеты, молотый и в зёрнах кофе, какао (на 1,2%). Снижение цен отмечено на гречневую крупу (на 4,0%), шлифованный рис (на 1,6), пшеничную муку (на 1,2), мороженую неразделанную рыбу (на 1,1%).

По группам непродовольственных товаров подорожали табачные изделия (на 1,8), полотенца, ткани (на 1,2), велосипеды, кроссовая и спортивная обувь для взрослых (на 1,0%). Снизились цены на парфюмерно-косметические товары, телерадиотовары (на 0,3%).

Среди услуг увеличилась стоимость услуг проводного вещания (на 10,3%), воздушного и железнодорожного транспорта (соответственно на 9,3 и 1,9), в сфере зарубежного туризма (на 4,6), фотоателье (на 3,6%). Отмечено снижение платы за пользование потребительским кредитом (на 2,2%), прививку животного (на 1,1%).

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