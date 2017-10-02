В Мурманской области в августе этого года уровень производства вырос на 5,9%

Региональное Министерства экономического развития опубликовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-август 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в январе-августе текущего года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 115,6% относительно соответствующего периода 2016 года (в среднем по России – 101,9%).

В августе по сравнению с августом 2016 года уровень производства вырос на 5,9% (в среднем по России – на 1,5%), а по отношению к предыдущему месяцу текущего года – снизился на 5,3% (в среднем по России – рост на 2%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-августом 2016 года снизились на 4,4%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 1,3%, на экспорт – на 9,1%.