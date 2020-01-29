В Мурманской области в ближайшие сутки характер погоды существенно не изменится

Как сообщает Мурманское УГМС, над Кольским полуостровом, начиная с 27 января, установилось малоградиентное барическое поле. Отсутствие облачности и холодная воздушная масса над нашим регионом способствовали значительному понижению температуры воздуха по Мурманской области. В центральных районах Кольского полуострова температура воздуха местами понижалась: 27 января до -26-34°, 28 января и ночью 29 января до -34-38°.

В ближайшие сутки характер погоды существенно не изменится.

Несмотря на очень холодную погоду, абсолютные минимумы температуры воздуха не были перекрыты. «Полюсом» холода является с.Каневка, где была зафиксирована самая низкая температура воздуха января минус 51° в 1982 году. В г.Мурманске абсолютный минимум температуры воздуха в январе составляет минус 39,4° и последний раз фиксировался в 1999 году.

Завтра, 30 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха -20-25°, при прояснениях -30-35°, на юго-западе области -15-20° в течение суток. Гололедица.