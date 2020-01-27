В Мурманской области в центральных районах температура воздуха опустится до -33°

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 января Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле и в холодной воздушной массе. По Мурманской области местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит -17-22°, в отдельных районах -25-33°.

Завтра, 28 января, будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Ветер слабый, переменных направлений. Температура воздуха -15-20°, при прояснениях -25-30°, в центральных районах до -33° в течение суток. Гололедица.