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Мурманская область. Арктика26.08.19 08:00

В Мурманской области в четвертый раз состоялась «Ночь кино»

Более 8500 северян из 14 городов Заполярья стали гостями и участниками всероссийской акции, прошедшей в прошедшую субботу. Центральной площадкой проведения «Ночи кино» в Мурманской области традиционно стал Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. В заполярной «Кировке» провели большой кинопраздник, где занятие и увлечение по душе нашлось всем.

Юных гостей ждали конкурсы и подвижные игры, фото с любимыми героями мультфильмов – Машей и Медведем, Фиксиками, царевной Лягушкой и другими персонажами.

До начала основных показов демонстрировали короткометражные фильмы из коллекции Международного кинофестиваля «Северный характер». Гости дворца увидели ленты «Анна и Вано. Ванна и Вино» (режиссер Некто Алекс), «Учитель» (режиссер Максим Елагин), «Хвалебная речь Денису Кораблеву» (режиссер Юлия Трофимова) и «Птицы на земле» / BirdsInTheEarth (режиссер Марья Хеландер).

В кинозале Малой гостиной прошел показ фильма с тифлокомментариями и сурдопереводом «Вдвоём на льдине» режиссера Валерия Игнатьева.

В фойе Дворца культуры работали интерактивные площадки для всей семьи, посвященные кино и мультфильмам. Их подготовили сотрудники Краеведческого музея, Научной и детско-юношеской библиотек, библиотеки для слепых и слабовидящих, а также областной «Кировки».

Гости вечера приняли участие в игровых программах, викторинах, посетили выставку нео-книг, сделали памятные кадры в фотозонах, прошли увлекательный семейный квест.

На площадках Мурманского областного художественного музея зрители увидели ленты «Ван Гог. На пороге вечности», «Последний день Помпеи» и «К.П. Брюллов. Последний день Помпеи».

Торжественная церемония открытия состоялась в Фестивальном зале Дворца культуры. После официальной части и небольшой театрализованной зарисовки на тему кино стартовало главное событие акции – кинопоказы российской кинокомедии «Домовой» режиссера Евгения Бедарева, фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова, и боевика режиссера Андрея Волгина «Балканский рубеж».

К акции присоединились зрители из Полярного, Гаджиева, Колы, Оленегорска, Снежногорска, Полярных Зорей, Кандалакши, Мончегорска, Заполярного, Кировска, Никеля, Африканды и Мурмашей.

 

 

 

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