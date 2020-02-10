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Мурманская область. Арктика10.02.20 08:00

В Мурманской области в декабре 2019 года уровень производства снизился на 2,1%

Региональное Министерство экономического развития разместило ежемесячный доклад об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения области за  2019 год.

Как сообщает ведомство, по итогам 2019 года индекс промышленного производства составил 104,5% относительно соответствующего периода 2018 года (в среднем по России – 102,4%). В декабре по сравнению с декабрем 2018 года уровень производства снизился на 2,1% (в среднем по России – рост на 2,1%), по отношению к предыдущему месяцу вырос на 2,9% (в среднем по России – на 8,9%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с 2018 годом выросли на 11,1%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 11,8%, на экспорт – на 10,2%.

В 2019 году в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 137,5 млрд рублей (147,4% к 2018 году в действующих ценах). Индекс производства составил 100,8% к 2018 году (в среднем по России – 103,1%).

Увеличилось производство апатитового (102,7%), нефелинового (120,7%) и лопаритового (103,1%) концентратов. В то же время снизились объёмы выпуска железорудного концентрата (97,3%).

 

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