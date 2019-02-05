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Мурманская область. Арктика05.02.19 12:06

В Мурманской области в декабре цены на свежую белокочанную капусту подскочили на 88,1%

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области в декабре 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года составил 104,4 процента, в том числе на продовольственные товары – 106,1, непродовольственные товары – 104,5, услуги – 102,5 процента. Среди продовольственных товаров наблюдалось повышение цен на отдельные виды овощей. Из них наиболее подорожали свежая белокочанная капуста (на 88,1 процента), морковь (на 39,5), свёкла (на 38,9), репчатый лук (на 32,8 процента).

Как сообщает Мурманскстат, значительно возросли цены на пшено (на 51,6 процента), охлаждённую рыбу   (на 33,4), яйца (на 30,8), сахар (на 30,6), мясо птицы (на 21,9 процента).

Кроме того, повысились цены на картофель (на 14,4 процента), мясные полуфабрикаты (на 12,6), мясо животных (на 12,3), мороженое рыбное филе (на 11,7) и мороженую рыбу (на 9,7), газированные напитки (на 11,2), колбасные изделия (на 9,1 процента). Алкогольные напитки подорожали за год в среднем на 3,2 процента.

Как отмечает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, вместе с тем отдельные продукты питания подешевели. Наиболее снизились цены на свежие помидоры и огурцы (соответственно на 20,2 и 17,0 процента), гречневую крупу (на 17,2), яблоки (на 10,2 процента).

По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен наблюдался на строительные материалы (на 10,1 процента), табачные изделия (на 9,8), спички  (на 9,6 процента). Моторное топливо подорожало в среднем на 8,1 процента, в том числе дизельное – на 14,8, газомоторное – на 10,1, автомобильный бензин – на 7,6 процента.

На 5,0-6,1 процента возросли цены на парфюмерно-косметические товары, ковры и ковровые изделия, ювелирные изделия, постельное бельё, товары для физической культуры и спорта, бумажно-беловые товары, медикаменты. На остальные группы товаров прирост цен не превышал 5,0 процентов. Снижение цен отмечено на меха и меховые изделия (на 9,5 процента). 

Среди услуг наблюдалось подорожание проезда в междугородном автобусе (на 8,9 процента), маршрутном такси (на 7,1) и поездах дальнего следования (на 2,8 процента). На воздушном транспорте цены на билеты снизились (на 6,4 процента).

Из услуг связи наиболее возросли абонентская плата за радиотрансляционную точку (на 10,3 процента) и стоимость одной минуты разговора по сотовой связи (на 9,2 процента).

Жилищно-коммунальные услуги подорожали в среднем на 2,8 процента. 

Кроме того, повысилась стоимость экскурсионных услуг (на 20,6 процента), услуг  образования (на 10,3), в сфере зарубежного туризма (на 9,9), правового характера  (на 9,2), физической культуры и спорта, организаций культуры (на 6,4), медицинских (на 6,1), бытовых (на 4,0) и ветеринарных (на 2,5 процента).

На услуги банков и услуги страхования цены снизились (соответственно на 5,8 и 3,3 процента).

 

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