В Мурманской области в День памяти и скорби состоятся бесплатные показы фильма «Белорусский вокзал»

22 июня в сотне городов России пройдет акция «Великое кино Великой страны», цель которой – вспомнить подвиг защитников Отечества. В рамках акции, посвященной Дню памяти и скорби, состоятся демонстрации художественного фильма «Белорусский вокзал». Бесплатный для зрителей показ будет сопровождаться документальной лентой Сергея Майорова, посвященной создателям этого киношедевра.

В Мурманской области к Всероссийской акции «Великое кино Великой страны» присоединились 25 учреждений культуры.

Фильм «Белорусский вокзал» был снят в 1971 году. В нём сыграли знаменитые актёры отечественного кинематографа: Алексей Глазырин, Евгений Леонов, Анатолий Папанов, Всеволод Сафонов, Нина Ургант и другие. В киноленте поднимаются темы войны, темы взаимоотношений между новым и старым поколением, взаимоотношений людей из разных эпох, но главной темой этого фильма является дружба.