В Мурманской области в дневные часы воздух прогреется до +15+20°

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 августа погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Северной Атлантике, по Мурманской области ожидается ветер южных направлений, местами пройдёт небольшой дождь, температура воздуха в ночные часы составит +8+14°, в дневные часы воздух прогреется до +15+20°, в центральных районах до +24°.

Завтра, 30 августа, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный умеренный, днём на западе сильный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +18+24°. * * * На реках Мурманской области наблюдается летняя межень. Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летней межени на 1-20 см и выше уровней прошлого года в это время на 5-35 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 10-15°, на горных реках 5-7°.