В Мурманской области в этом году будет отремонтировано 64 жилых помещения для детей-сирот

Более 6 млн 908 тысяч рублей предусмотрено в бюджете Мурманской области в 2017 году на ремонт жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

Субсидия на ремонт жилых помещений детей-сирот, предоставленная муниципальным образованиям региона в июле 2017 года, составила 3 млн 296 тысяч рублей. Эта работа ведётся в соответствии с поручениями, данными губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

Всего в 2017 году запланировано отремонтировать 64 жилых помещения для детей-сирот. С начала года отремонтировано и подготовлено к заселению 13 жилых помещений, право пользования которыми или право собственности на которые сохранено за детьми-сиротами.