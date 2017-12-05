В Мурманской области в этом году услуги высшего образования подорожали на 28%

Министерства экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-октябрь 2017 года и оценке основных показателей за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в октябре 2017 года инфляция сложилась на уровне 102,4% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 104,5%), что выше среднероссийского уровня на 0,5 процентного пункта (101,9%).

Продовольственные товары за десять месяцев подорожали в среднем на 1,2% (по России – на 0,3%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 3,7%, платные услуги населению – на 2,2% (по России, соответственно, на 2,1% и 3,9%).

Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на лимоны (на 31%), яблоки (на 25%), картофель и апельсины (на 13%), масло сливочное (на 12%), кетчуп (на 10%), овощные консервы (на 7%), рыбу мороженую неразделанную (на 6%), соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы, масло оливковое, печень говяжью, продукты из мяса и птицы копченые, молоко и молочную продукцию (на 5%), изделия мучные кондитерские, мороженое, кофе и капусту белокочанную (на 4%).

При этом снизились цены на огурцы (в 1,5 раза), чеснок (на 30%), виноград (на 28%), помидоры (на 21%), бананы (на 18%), яйцо куриное (на 17%), сахар (на 16%), крупы и бобовые (на 11%), подсолнечное масло (на 7%), мясо птицы, орехи и сухофрукты (на 5%), лук (на 4%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на фотоаппараты и шерстяные ткани (на 9%), одежду детскую, топливо моторное и табачные изделия (на 7%), меховые изделия, обувь, парфюмерно-косметические товары, галантерею, ковры и ковровые изделия, печатные издания и ювелирные изделия (на 6%), полотенца, белье постельное, трикотажные изделия, металлическую и стеклянную посуду (на 5%).

Стоимость перевязочных материалов снизилась на 4%, медикаментов и пиломатериалов – на 3%.

Из числа платных услуг населению услуги высшего образования подорожали на 28%, услуги почтовой связи – на 16%, услуги городского пассажирского транспорта и организаций культуры – на 10%, услуги среднего образования и прачечных – на 8%, ремонт одежды, услуги проводного вещания и санаторно – оздоровительные услуги – на 7%, ветеринарные услуги и услуги железнодорожного транспорта – на 6%, услуги бань и душевых, обрядовые и медицинские услуги, услуги правового характера – на 5%.

Стоимость услуг профессионального обучения снизилась на 3%.