В Мурманской области в IV квартале 2019 года дизельное топливо подорожало на 4,4%

Как сообщает Мурманскстат, индекс потребительских цен на моторное топливо в Мурманской области на конец IV квартала 2019 года по отношению к концу предыдущего квартала составил 101,1%, в том числе на автомобильный бензин – 100,9%, дизельное топливо – 104,4, газомоторное топливо – 100,8%.

Средние потребительские цены на моторное топливо в Мурманской области на конец IV квартала 2019 года: средняя цена (рублей за литр) на бензин автомобильный - 46,28; марки АИ-92 - 43,99; марки АИ-95 - 47,15; марки АИ-98 и выше - 50,85; дизельное топливо -51,74.