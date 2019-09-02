В Мурманской области в июле по сравнению с июлем 2018 года уровень производства вырос на 13,7%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь - июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в отчётном периоде текущего года индекс промышленного производства в нашем регионе составил 106,1% относительно января-июля 2018 года (в среднем по России – 102,6%).

В июле по сравнению с июлем 2018 года уровень производства вырос на 13,7% (в среднем по России – на 2,8%), по отношению к предыдущему месяцу - на 0,2% (в среднем по России – снижение на 0,7%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-июлем 2018 года выросли на 14,3%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 16,6%, на экспорт – на 11,1%.

За семь месяцев 2019 года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 64,7 млрд рублей (129,4% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 101,8% к январю-июлю 2018 года (в среднем по России – 103,9%).

Увеличилось производство апатитового (101,2%), железорудного (101%), нефелинового (123,3%) и лопаритового (103,8%) концентратов.

В январе-июле текущего года в обрабатывающих производствах отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 106,3 млрд рублей (112,3% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 111,9% к январю-июлю 2018 года (в среднем по России – 102%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (40,6%), металлургическое производство (40,5%), ремонт и монтаж машин и оборудования (9,7%).