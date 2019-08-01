В Мурманской области в июне по сравнению с маем текущего года уровень производства снизился на 5,5%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-июнь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в отчётном периоде текущего года индекс промышленного производства составил 105% относительно января-июня 2018 года (в среднем по России – 102,6%).

В июне по сравнению с июнем 2018 года уровень производства вырос на 3,2% (в среднем по России – на 3,3%), по отношению к предыдущему месяцу – снизился на 5,5% (в среднем по России – рост на 2,3%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-июнем 2018 года выросли на 15,5%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 17,4%, на экспорт – на 12,7%.

В I полугодии 2019 года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 55,5 млрд рублей (130,3% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах). Индекс производства составил 101,2% к январю-июню 2018 года (в среднем по России – 104%).

Увеличилось производство железорудного (101,7%), нефелинового (119,9%) и лопаритового (104,6%) концентратов. Выпуск апатитового концентрата практически соответствует прошлогоднему уровню (99,9%).