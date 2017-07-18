В Мурманской области в лидерах по росту цен в июне оказались свежая белокочанная капуста и услуги почтовой связи

Как сообщает Мурманскстат, в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров в Мурманской области наибольшее увеличение цен отмечено на отдельные виды плодоовощной продукции: свежую белокочанную капусту (на 68,8%), картофель (на 40,8), репчатый лук (на 20,2), столовую свёклу (на 17,5), апельсины (на 16,8), яблоки (на 11,8), груши, морковь (на 4,3%). При этом подешевели свежие огурцы и помидоры (соответственно на 36,8% и 36,3%), чеснок (на 10,0), виноград (на 8,4%).

Возросли цены на печенье (на 2,8%), охлаждённую и мороженую разделанную рыбу лососёвых пород (на 1,7), сливочное мороженое, сахарный песок (на 1,3%).

Снижение цен наблюдалось на гречневую крупу (на 6,2%), мороженую разделанную рыбу, кроме лососёвых пород (на 5,0), охлаждённые и мороженые куры (на 4,1), томатные консервы (на 2,9), солёную сельдь (на 2,8), минеральную и питьевую воду (на 1,9), куриные яйца (на 1,6%).

По группам непродовольственных товаров повышение цен отмечено на шерстяные ткани (на 1,6%), табачные изделия (на 1,4), моторное топливо (на 1,0%). Снизились цены на медикаменты (на 2,3%).

По группам услуг значительно подорожали услуги почтовой связи (на 15,8%), железнодорожного транспорта (на 14,1%). Возросла стоимость услуг в сфере зарубежного туризма (на 2,8%), городской телефонной связи (на 1,9), страхования (на 1,4), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (на 1,2%).