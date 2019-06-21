В Мурманской области в мае по росту цен в лидерах оказались репчатый лук, нитки и билеты на самолёт

Специалисты Мурманскстата подготовили справку об изменении потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской области в мае текущего года. Как сообщает статистическое ведомство, в мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров наиболее подорожали отдельные виды плодоовощной продукции: репчатый лук (на 30,2%), столовая свёкла (на 16,6), виноград (на 13,5), картофель (на 8,9), лимоны (на 7,6), морковь (на 7,5), яблоки (на 6,3), чеснок (на 4,4), свежая белокочанная капуста (на 3,5%).

Возросли цены на говядину и баранину, кроме бескостного мяса (соответственно на 4,2% и 3,5%), гречневую крупу (на 2,6), пшеничную муку, пищевую поваренную соль, пшено (на 2,2), мясные консервы (на 1,9), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,7), маргарин, глазированные творожные сырки (на 1,3), колбасные изделия, какао, коньяк (на 1,2), манную крупу (на 1,1), фруктовые соки, шампанское (на 1,0%).

Вместе с тем подешевели свежие помидоры и огурцы (соответственно на 14,1% и 9,3%), апельсины (на 3,0), бананы (на 2,8%). Снизились цены на куриные яйца (на 3,6%), живую и охлаждённую рыбу (на 2,2), мясо птицы (на 1,5), овощ-ные консервы для детского питания (на 1,4), оливковое масло, вермишель (на 0,9%).

По группам непродовольственных товаров увеличились цены на нитки (на 1,3%), постельное бельё (на 0,9), строительные материалы, медицинские товары (на 0,8), парфюмерно-косметические товары, товары для животных (на 0,7%).

Снижение цен отмечено на табачные изделия (на 0,6%), средства связи, телерадиотовары (на 0,3%).

Среди услуг наблюдалось увеличение стоимости услуг пассажирского транспорта: полёта в салоне экономического класса самолёта (на 2,7%), проезда в поездах дальнего следования (на 1,2%).

Возросла стоимость установки пластиковых окон (на 1,6%), замены элементов питания в наручных часах (на 0,9), а также абонентская плата за доступ к сети Интернет (на 0,8%).

Снизилась плата за мойку легкового автомобиля (на 0,7%).