В Мурманской области в мае по сравнению с маем 2018 года уровень производства вырос на 11,1%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май и оценке основных показателей за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство, в отчётном периоде 2019 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 105,2% относительно января-мая 2018 года (в среднем по России – 102,4%).

В мае по сравнению с маем 2018 года уровень производства вырос на 11,1% (в среднем по России – на 0,9%), по отношению к предыдущему месяцу - на 3,3% (в среднем по России – снижение на 2,1%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с пятью месяцами 2018 года выросли на 17%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 18,3%, на экспорт – на 15,1%.

За пять месяцев текущего года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 45,9 млрд рублей (129,7% к аналогичному периоду 2018 года в действующих ценах).

Индекс производства составил 101,9% к январю-маю 2018 года (в среднем по России – 104,3%).

Увеличилось производство железорудного (102,1%), апатитового (100,6%), нефелинового (118,8%) и лопаритового (105,4%) концентратов.