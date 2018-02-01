В Мурманской области в минувшем году преступность среди несовершеннолетних снизилась на 46,26%

Прокуратурой области подведены итоги работы по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних за 2017 год. В 2017 году органами прокуратуры области активизирована работа по защите прав несовершеннолетних: выявлено 7221 нарушение закона, принесено 808 протестов, заявлено 666 исков, объявлено 127 предостережений, внесено 988 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 968 лиц, к административной - 284, направлено 42 материала в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по которым возбуждено 39 уголовных дел.

Прокуроры выявляли нарушения законодательства об образовании, о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, об опеке и попечительстве, об охране здоровья, защищали социальные права детей-инвалидов и детей-сирот.

С целью устранения нарушений приняты меры реагирования к органам государственной власти и местного самоуправления, органам опеки и попечительства, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, органам внутренних дел, учреждениям образования и социальной защиты, работодателям.

В минувшем году преступность среди несовершеннолетних снизилась (с 495 до 266, - 46,26%), в том числе тяжких и особо тяжких (с 80 до 35, - 56,75%), групповых (с 110 до 63, - 42,73%), повторных (с 220 до 99, - 55%) число преступлений, совершенных подростками в наркотическом и токсическом увеличилось (с 1 до 3, +200%), в алкогольном - уменьшилось (с 39 до 18, -53,85%). Число несовершеннолетних, совершивших преступления, снизилось на 32,99% (с 382 до 256). Удельный вес преступности несовершеннолетних составляет 3,97%, что ниже показателей по Северо-Западному федеральному округу (4,5%) и России (4,0%). Рост преступлений отмечен только в г.Полярные Зори, на территории Оленегорска увеличилось количество совершенных ими преступлений в состоянии алкогольного опьянения, тяжких и особо тяжких, групповых и повторных преступлений.