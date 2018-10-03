В Мурманской области в ночное время при прояснениях температура воздуха будет снижаться до -9°

Как сообщает Мурманское УГМС, 4 - 5 октября Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, ночью будет преобладать отрицательная температура воздуха, днём воздух прогреется до 0 +5°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами небольшие осадки. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -9°, днём от 0 до +5°.

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На большинстве рек Мурманской области сохраняется низкая водность. Дефицит водности составляет 15-55%, в бассейнах Ковдинских водохранилищ и Верхнетуломского водность рек равна 100-120% от нормы.

Температура воды на реках и небольших озёрах 3 октября равна 2-6°, на водохранилищах 5-10°.

3 октября на озере Ловозере появились небольшие забереги.