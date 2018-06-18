КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: О неизбежном с надеждой, или С новыми тарифами23 июня в 15 часов в Мурманске начнётся общегородской праздник «Паруса надежды»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика18.06.18 16:36

В Мурманской области в нынешнем году планируется благоустроить 137 территорий в 30 муниципалитетах

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стала одной из тем сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Первый заместитель главы региона отметил, что в прошлом много работ «ушло в зиму». Поэтому, как только сошёл снег, стали наглядно видны недостатки. О том, что делается по их устранению, доложил министр строительства и территориального развития Леонид Кан.

«После проверок качества выполненных работ выявлены недостатки на 30 объектах в 13 муниципальных образованиях. Региональным Минстроем утверждён график выездных проверок, к ним будут активно привлекать представителей общественности», - сообщил руководитель ведомства.

По видеосвязи о ходе устранения недостатков и планах работ рассказали представители Полярных Зорь, Кандалакши и Мончегорска. По заверению глав муниципалитетов, большинство прошлогодних недоделок уже устранено, оставшиеся будут исправлены до 1 июля.

По информации Леонида Кана, в 2017 году на реализацию проекта из бюджетов всех уровней было направлено свыше 273 миллионов рублей. Благоустроено 100 территорий в 29 муниципальных образованиях Мурманской области.

«В нынешнем году планируется благоустроить 137 территорий в 30 муниципалитетах. На эти цели будет направлено более 377 млн рублей, в том числе 120,6 млн из федерального бюджета, 150 млн – из областного, и 107,3 млн составит муниципальное софинансирование», – отметил Леонид Кан.

Алексей Тюкавин поручил министру строительства и территориального развития держать ситуацию на личном контроле, по результатам проверок обязательно давать информацию в СМИ, ведь проект находится в непосредственной близости к населению.    

«Прошу всех глав муниципалитетов не снижать информационную активность в этом отношении, постоянно давать информацию о том, что делается, как исправляются недостатки. Население должно быть в курсе того, что программа продолжается», – подчеркнул Алексей Тюкавин.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМедицина: скребем по сусекам
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 199 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Иван
18.06.18 18:04
Katrin, они вообще ни о чём не думают, когда такие решения выдают!!! Д****ы! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Регионы потратят часть лета на изучение законопроекта о пенсионной реформе
Katrin
18.06.18 16:25
как-то странно сроки принятия решения правительством страны о начале пенсионной реформы и обсуждения его в регионах совпадают с прохождением Чемпионата мира по футболу. Это специально сделано, чтобы
Комментарий к новости:Регионы потратят часть лета на изучение законопроекта о пенсионной реформе
Жители домов по ул. им. Н. Э. Баумана.
16.06.18 21:29
Также нуждаются в привидении в порядок зеленые зоны на ул. им. Н. Э. Баумана. Например, склоне, "смотрящем" на мостовой переход через Кольский залив. Склон красив, наряден, но здесь НЕОБХОДИМ ВЫВОЗ му
Комментарий к новости:Строительство нового сквера на Шабалина идёт с опережением графика
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире23:10Городские хроники (12+)23:30«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук продолжает удивлять северян-PRO ВалютуДоллар и евро начали день с резкого повышения-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыВсем россиянам разрешат оплачивать тепло по показаниям индивидуальных счётчиков
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика