В Мурманской области в нынешнем году планируется благоустроить 137 территорий в 30 муниципалитетах

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» стала одной из тем сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Первый заместитель главы региона отметил, что в прошлом много работ «ушло в зиму». Поэтому, как только сошёл снег, стали наглядно видны недостатки. О том, что делается по их устранению, доложил министр строительства и территориального развития Леонид Кан.

«После проверок качества выполненных работ выявлены недостатки на 30 объектах в 13 муниципальных образованиях. Региональным Минстроем утверждён график выездных проверок, к ним будут активно привлекать представителей общественности», - сообщил руководитель ведомства.

По видеосвязи о ходе устранения недостатков и планах работ рассказали представители Полярных Зорь, Кандалакши и Мончегорска. По заверению глав муниципалитетов, большинство прошлогодних недоделок уже устранено, оставшиеся будут исправлены до 1 июля.

По информации Леонида Кана, в 2017 году на реализацию проекта из бюджетов всех уровней было направлено свыше 273 миллионов рублей. Благоустроено 100 территорий в 29 муниципальных образованиях Мурманской области.

«В нынешнем году планируется благоустроить 137 территорий в 30 муниципалитетах. На эти цели будет направлено более 377 млн рублей, в том числе 120,6 млн из федерального бюджета, 150 млн – из областного, и 107,3 млн составит муниципальное софинансирование», – отметил Леонид Кан.

Алексей Тюкавин поручил министру строительства и территориального развития держать ситуацию на личном контроле, по результатам проверок обязательно давать информацию в СМИ, ведь проект находится в непосредственной близости к населению.

«Прошу всех глав муниципалитетов не снижать информационную активность в этом отношении, постоянно давать информацию о том, что делается, как исправляются недостатки. Население должно быть в курсе того, что программа продолжается», – подчеркнул Алексей Тюкавин.