В Мурманской области в общем количестве организаций региона доля убыточных составила 33,6%

Как сообщает Мурманскстат, в январе-ноябре 2017 года организациями региона получено 64035,4 млн рублей прибыли и 3198,1 млн рублей убытка (в январе-ноябре 2016 года) – соответственно 66636,9 млн рублей и 3774,4 мл. рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций области по отношению к уровню января-ноября 2016 года снизился на 3,2% и составил 60837,3 млн рублей прибыли. Наибольшее снижение финансового результата отмечено по видам экономической деятельности «Производство прочей неметаллической минеральной продукции», «Производство текстильных изделий».

В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 48,9% и 25,1% (в январе-ноябре 2016 года – 35,0% и 31,1%).

В общем количестве организаций по области доля убыточных составила 33,6% (в январе-ноябре 2016 года – 33,2%). Наибольшие убытки получили организации видов экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая», «Обрабатывающие производства».

В Печенгском и Терском муниципальных районах более 60,0% организаций были убыточными (соответственно 62,5% и 66,7%).