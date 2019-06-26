В Мурманской области в очереди предоставления социальной услуги по изготовлению зубных протезов или зубных ортопедических конструкций стоит 24 тысячи человек

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по социальной политике и охране здоровья под председательством Надежды Максимовой. Депутаты обсудили и рекомендовали принять в первом чтении проект закона Мурманской области, вносящий изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству и иными полномочиями в отношении совершеннолетних граждан».

- Вопрос очень актуальный, вызывающий озабоченность многих муниципальных образований, - подчеркнула Надежда Максимова. – В настоящее время с мест поступают обращения о высокой нагрузке на специалистов органов опеки и попечительства, что, безусловно, сказывается на качестве работы.

Законопроект разработан в целях изменения методики расчёта объёма субвенций, предоставляемых местным бюджетам. Также предлагается снизить норму нагрузки на одного работника, осуществляющего выполнение государственных полномочий в отношении совершеннолетних граждан.

В первом чтении и окончательной редакции рекомендовано принять проект закона об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования области за 2018 год. Доходы бюджета фонда исполнены в сумме 16758521 тысяча рублей, расходная часть бюджета ТФОМС - 16739330,9 тысячи рублей.

Депутаты обсудили и одобрили принятие в первом чтении и окончательной редакции проекта закона, вносящего изменения в закон о Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Мурманской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Корректировка увеличивает стоимость программы на 336,9 млн рублей за счёт средств областного бюджета. В частности, дополнительно установлены нормативы объема медицинской помощи в рамках диспансеризации и при оказании паллиативной медицинской помощи.

В первом чтении и окончательной редакции рекомендовано принять законопроект, касающийся предоставления социальной услуги по изготовлению зубных протезов или зубных ортопедических конструкций.

- Важный законопроект, который затрагивает значительную часть населения региона, - подчеркнула Надежда Максимова. – Сейчас в очереди стоит 24 тысячи человек. Это достаточно востребованная услуга, и мы законодательно расширяем возможности для граждан.

Предлагается к существующей мере социальной поддержки по изготовлению и ремонту зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) дополнительно предоставить гражданам право выбрать изготовление зубных ортопедических конструкций любой сложности. Предельный размер оплаты стоимости социальной услуги по изготовлению зубных ортопедических конструкций любой сложности, осуществляемой за счёт средств областного бюджета, и порядок, где планируется отразить возможность участия частных медицинских организаций, будет определён правительством области.