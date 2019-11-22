В Мурманской области в очередной раз обещают повысить зарплату медицинским работникам

По поручению губернатора в Мурманской области с ноября повышена минимальная заработная плата медицинским работникам первичного звена и скорой медицинской помощи – об этом сегодня сообщили журналистам в ходе посещения перинатального центра в Мурманске.

Как было заявлено, правительством Мурманской области точечно выверены те категории медицинских работников, минимальная заработная плата которых должна вырасти. К этим категориям относятся специалисты учреждений здравоохранения региона, входящие в систему обязательного медицинского страхования: врач общей практики, участковый терапевт, участковый педиатр, узкие специалисты, фельдшеры, медицинские сёстры; в скорой медицинской помощи это врач, фельдшер и санитар.

Фельдшер, который получал минимальный размер оплаты труда, будет получать не меньше 35 тысяч рублей, врач общей практики, который сейчас получает 41 тысячу рублей, будет получать 60 тысяч, участковый терапевт сможет заработать минимум 50 тысяч рублей, приводились выкладки расчётов. Как было отмечено, что указанная заработная плата касается одной ставки, при совместительстве по такой же должности размер зарплаты медицинских работников увеличится.

В 2020 году достигнутый уровень заработной платы по указанным специалистам первичного звена и скорой медицинской помощи сохранится.