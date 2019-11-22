Не более 20 минут - в связи с производством взрывных работ перекроют дорогуВ Мурманской области отмечается рост средней цены жилья на вторичном рынке
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.11.19 08:15

В Мурманской области в очередной раз обещают повысить зарплату медицинским работникам

По поручению губернатора в Мурманской области с ноября повышена минимальная заработная плата медицинским работникам первичного звена и скорой медицинской помощи – об этом сегодня сообщили журналистам в ходе посещения перинатального центра в Мурманске.

Как было заявлено, правительством Мурманской области точечно выверены те категории медицинских работников, минимальная заработная плата которых должна вырасти. К этим категориям относятся специалисты учреждений здравоохранения региона, входящие в систему обязательного медицинского страхования: врач общей практики, участковый терапевт, участковый педиатр, узкие специалисты, фельдшеры, медицинские сёстры; в скорой медицинской помощи это врач, фельдшер и санитар.

Фельдшер, который получал минимальный размер оплаты труда, будет  получать не меньше 35 тысяч рублей, врач общей практики, который сейчас получает 41 тысячу рублей, будет получать 60 тысяч, участковый терапевт сможет заработать минимум 50 тысяч рублей, приводились выкладки расчётов. Как было отмечено, что указанная заработная плата касается одной ставки, при совместительстве по такой же должности размер зарплаты медицинских работников увеличится.

В 2020 году достигнутый уровень заработной платы по указанным специалистам первичного звена и скорой медицинской помощи сохранится.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Евгений
21.11.19 13:23
Уважаемый Юрий, Вы невнимательно прочитали материал. В статье есть ссылка на 68-й приказ Минтранса, согласно которому требование об установлении районов перегрузки грузов с судна на судно обязательным
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Юрий
21.11.19 08:46
Перегрузка нефти на рейдовых перевалочных комплексах в Кольском заливе ведется почти два десятка лет. Первыми ее начали в ОАО ММП в 2001 году. Потом была "Тангра Ойл" с танкером "Трейдер", "Коммандит
Комментарий к новости:ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ В МОРСКОМ ПОРТУ МУРМАНСК
Д.О. Вернер
19.11.19 17:08
В настоящих капстранах профсоюзы социалистичнее наших...
Комментарий к новости:Профсоюз моряков Финляндии поддержит бастующих почтовиков масштабной акцией в портах
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:00«С миру по нитке». Научно-популярная программа (12+)16:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)
-PRO ДеньгиБанки режут ставки по вкладам физлиц в рублях-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 13 копеек, евро – почти на 18 копеек-PRO ЭнергетикуЭлектроснабжение Африканды полностью восстановлено-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 ноября-PRO Нефть и газСЕВЕРНЫЙ ЛОКОМОТИВ НАБИРАЕТ СКОРОСТЬ-PRO Законы2 тысячи рублей в месяц будет составлять денежное довольствие призывника
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.11.19: Жителям Дальневосточного федерального округа предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию: 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Как Вы относитесь к этой инициативе Николая Харитонова, депутата Госдумы?Проголосовало: 622 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика