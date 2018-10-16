В Мурманской области в отдельных районах будет туманно

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 октября Мурманская область будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле: местами ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, преобладающая температура воздуха в дневные часы +3+7°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, при прояснениях до -6°, днем +3+8°. Ночью и утром местами гололедица.