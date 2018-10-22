В Мурманской области в отдельных районах ожидаются осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 23-24 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области в отдельных районах пройдут небольшие осадки, температура воздуха ночью от +2 до -3°, при прояснениях до -7°, днем от -1 до +3°. На дорогах местами гололедица.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +2 до -3°, днем от -1 до +4°. Местами гололедица.